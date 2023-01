“Lingo” | Caterina Balivo piegata in due dal ridere per la gaffe del concorrente | il video

(Di giovedì 26 gennaio 2023) News Tv. Unadi undiha fatto piegare in duedalle risate. È successo durante la puntata di ieri, mercoledì 25 gennaio 2023. La definizione che i concorrenti dovevano indovinare era: “Spesso precede l’esame“. La risposta del ragazzo, in gara con il fratello, ha creato un momento di vero divertimento in studio. “”, grosse risate in studio per l’esilarantedelCosa ha risposto ila “Spesso precede l’esame“? “Finisce con la A, quindi… ‘cacarella’. D’altronde l’”evacuazione frequente di feci liquide o semiliquide spesso precede l’esame”, spiega Gianluca citando la Treccani. Il giovane ha fatto sbellicare dalle risate...

Una gaffe clamorosa . A, il quiz show di La7,Balivo scivola sulla Juventus. Secondo quanto rivelato da Tv Blog, durante i primi minuti di trasmissione sono stati presentati i concorrenti, tra i quali la ...Dal lunedì al venerdì su La7 stanno andando in onda le puntate inedite diche ovviamente non sono in diretta ma registrate. Tuttavia le registrazioni molto ...scena una clamorosa gaffe di...

Caterina Balivo flop Lingo: ecco cosa c'è di vero sullo show Tag24

Lingo, il video della “cacarella” che ha steso Caterina Balivo Tvblog

Caterina Balivo e quella frase assurda sulla Juve in tv: che beffa! Corriere dello Sport

Lingo - Parole in gioco con Caterina Balivo La7

Focus ascolti: Lingo, la scelta giusta di La7 Tvblog

È la splendida risposta data da Gianluca, uno dei concorrenti di Lingo nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 25 gennaio 2023, su La7. Laureato in giurisprudenza, il giovane ha fatto sbellicare ...Caterina Balivo si è resa protagonista nel corso delle scorse ore di una gaffe incredibile a causa della messa in onda di una puntata registrata di Lingo-Parole in gioco. Lingo-Parole in gioco è il qu ...