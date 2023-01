L’infermiera dell’ospedale Pertini che ha soccorso il bimbo soffocato | «Ho fatto di tutto per provare a salvarlo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 gennaio 2023)romanodi Roma che nella notte tra il 7 e l’8 gennaio era al lavoro quando è morto il neonato Carlo Mattia dice di averquello che doveva per. Garantisce di aver seguito il protocollo. Compresa la manovra rianimatoria. Ora è sconvolta. E sarà a breve ascoltata dagli inquirenti che indagano per omicidio colposo. La donna haconfidenze alle colleghe, oggi riportate dal Messaggero. «Viene al lavoro come sempre. D’altronde non ha alternative», raccontano loro. «Ma è esausta. Ha sempre davanti agli occhi ilmorente. È stata sfortunata. Poteva capitare a chiunque».ha raccontato di aver eseguito durante il turno di servizio tutti i prelievi di routine. E di ...