Liberomail e Virgilio | senza misure di sicurezza indispensabili | il Paese rischia la paralisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sono ormai trascorsi quattro giorni dall’interruzione dei servizi di posta elettronica di Libero e. Con un primo messaggio, i due provider informavano i propri utenti che, “a partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e, in particolare la posta elettronica” individuando la causa del problema in “un disservizio all’interno del nostro datacenter”. Per poi precisare, in una seconda comunicazione, che il blackout sarebbe riconducibile a “un bug del sistema operativo” di una nuova infrastruttura di storage fornita da un vendor esterno, che avrebbe compromesso il corretto funzionamento del servizio di posta elettronica. Quanto accaduto è oggettivamente imbarazzante. Non meno delle giustificazioni addotte dai provider, che tentano un po’ maldestramente di ...