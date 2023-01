Libero Mail e Virgilio ricominciano a funzionare | le ultime notizie

...account di posta elettronica die Virgilio non funzionano, ma non sono state rivelate ancora le cause (che forse rimarranno un mistero). Intanto 9milioni di utenti sono senza le loro e -..."È stato infatti avviato il processo di rimessa online dellae della Virgilio- si legge - che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, ...

Posta di Libero e Virgilio ancora fuori servizio. Cosa si può fare e come reclamare Altroconsumo

Libero e Virgilio oggi, la mail non funziona da quattro giorni: quali risarcimenti per gli utenti Corriere della Sera

Libero mail e Virgilio mail ricominciano a funzionare WIRED Italia

Libero e Virgilio, le email torneranno accessibili entro 48 ore. Quali risarcimenti per gli utenti Il Sole 24 ORE

Libero e Virgilio down, continuano i disservizi: risoluzione entro 24/48h HDblog

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...