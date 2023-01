Libero e Virgilio | “Stiamo riattivando le mail”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dopo quattro giorni di clamoroso down completo, Italiaonline, l’azienda dietro ai servizidi, annuncia il ritorno alla normalità per entrambi. “È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità“. Queste la scarne parole in un comunicato. Dal 23 gennaio i servizi di posta elettronica die disono in down, la causa del crash Fin da lunedì 23 gennaio, infatti, siacherisultavano inaccessibili. Di fatto, oltre 9 milioni di caselle enon si potevano più raggiungere. L’azienda ha cercato di comunicare al massimo con i clienti e, in una nota del 25 gennaio, ha espresso la convinzione che il ...