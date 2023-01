(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) –diunalla. A comunicarlo con una nuova nota Italiaonline, “È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivoalla”. Nuova nota di Italiaonline, la società che gestisce i due provider. “È stato infatti avviato il processo di rimessa online dellae della– si legge – che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive”. Ieri, con un’altra nota, la società aveva fatto sapere che i servizi didie ...

Dopo lunghi giorni di down , i serviziMail eMail stanno finalmente tornando operativi. Non tutti riusciranno fin da subito ad accedere nuovamente alle loro caselle di posta elettronica, ma il ripristino è in corso e andrà ...Dopo il "caos" informatico che ha di fatto bloccato l'accesso alle mail di, cominciato nella notte di lunedì 23 gennaio, Italiaonline , la società che gestisce entrambi i sistemi , sta lavorando ad un ritorno alla normalità. Intanto, però, le associazioni ...

Posta di Libero e Virgilio ancora fuori servizio. Cosa si può fare e come reclamare Altroconsumo

Libero e Virgilio, le email torneranno accessibili entro 48 ore. Quali risarcimenti per gli utenti Il Sole 24 ORE

Libero e Virgilio mail verso ritorno a normalità: le news Adnkronos

Libero e Virgilio, il black-out delle mail: oggi la soluzione I consumatori pronti ad una class-action Open

Libero e Virgilio down, continuano i disservizi: risoluzione entro 24/48h HDblog

«Ècon sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità». Lo annuncia in una nota Italiaonline indicando ...È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità. È stato infatti avviato il processo di ...