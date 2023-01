Libero e Virgilio | il black-out delle mail | oggi la soluzione? I consumatori pronti ad una class-action

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ilout che riguarda sia.it che, due portali storici dei servizi online italiani, non si è ancora del tutto risolto. Il disservizio subìto da oltre nove milioni di caselle di posta elettronica, iniziato nella notte di lunedì 23 gennaio, dura ormai da oltre tre giorni. La ri, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, dovrebbe però essere vicina: Italiaonline – la società che gestisce entrambi i sistemi – ha promesso un ritorno alla normalità tra, 26 gennaio, e domani. Ha inoltre garantito di star lavorando «incessantemente» per riparare i danni. Le cause Alle radici del problema sembrerebbe esserci un «bug»: un errore del sistema operativo che ha compromesso il corretto funzionamento di una «innovativa tecnologia di storage» fornita da un’azienda esterna e ...

Ancora problemi di mail per Libero e Virgilio. Italiaonline, l'ente che gestisce i portali web citati, ha promesso una risoluzione entro il 27 gennaio. Le reazioni dei lavoratori e non sono scoppiate ...Alcune sono facilmente immaginabili, altre meno. Tutte sono molto serie Come ha comunicato Libero in un thread su Twitter, a partire dalla notte del 23 gennaio si stanno verificando dei disservizi sul ...