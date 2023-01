Letizia di Spagna esclusiva | la maxi gonna rosa è un incanto Ma qualcuno la ignora

Leggi su dilei

(Di giovedì 26 gennaio 2023)dilascia senza fiato indossando il look più romantico del suo guardaroba con unain seta, creatamente per lei. La Reina catalizza l’attenzione, anche se qualcosa l’ha fatta innervosire e non poco.di, lacreata per leidie suo marito Felipe hanno ricevuto il corpo diplomatico di stanza ina Palazzo Reale. Dopo la Pasqua militare, questo è il secondo evento di gala in cui la Regina deve mettersi in lungo. E se lo scorso 6 gennaio ha optato per un classico abito di Felipe Valera, per l’incontro coi diplomatici ha preferito un look più originale e realizzato ...