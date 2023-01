Lenti miglioramenti ma resta "l'ombra inquietante" dei femminicidi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Un quadro ancora "in chiaroscuro", con "un lento ma progressivo miglioramento della situazione". Con queste parole il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio ha aperto il nuovo anno giudiziario, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. "Continua il processo di riduzione del contenzioso, tanto civile che penale. Il numero dei processi civili pendenti al 30 giugno 2022 è di 2.881.886 unità, con una decrescita del 7,2% rispetto al 2021. Quello dei processi penali è di 2.405.275 unità, in questo caso la decrescita è del 4,5%". Il fatto importante, ha rilevato Curzio, "è che la riduzione delle pendenze è dovuta al saldo positivo tra sopravvenienze e definizioni dei giudizi: tanto nel civile che nel penale si è deciso un numero di cause superiore a quello delle sopravvenute. Si sta dunque lentamente ma progressivamente riducendo l'arretrato". Quanto ai tempi di ...

