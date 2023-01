L’ennesimo aereo al GF Vip per Oriana manda in crash Antonella | “Ha realizzato che non se ne va”

Leggi su biccy

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nella Casa del GF Vip in questi giorni sono volati svariati aerei e un paio dedicati anche aMarzoli e Daniele Dal Moro. La ship degli #Oriele persiste nonostante il vippone abbia smesso di rivolgere la parola alla spagnola dal giorno della puntata, da quando Sonia Bruganelli gli ha detto di non star passando da coerente stando con lei. Ma quando dopo il primodedicato alla coppia lui si è addirittura rifiutato di uscire in giardino a vederlo, i fan hanno iniziato a ribellarsi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata però quando anche durante il secondolui non è uscito, ma in compenso è uscito a festeggiare per l’arrivo di undedicato a lui e Nikita. Una scena a cui la stessaha assistito, mettendosi a ridere. las mujeres ya no lloran las mujeres facturan ...