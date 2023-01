Lega Pro | Zola pronto a candidarsi da vicepresidente con Marani

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un ticket a sorpresa per le elezioni dei vertici delladi Serie C in programma il 9 febbraio a Roma: con il giornalista e storico Matteo– riporta l’ANSA – che a giorni dovrebbe ufficializzare la sua candidatura alla presidenza a fare daci sarà Gianfrancolo ha appena detto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... a titolo definitivo, le prestazioni del centrocampista Francesco Salandria, alla Fidelis Andria, compagine pugliese del girone C di. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule ...Per la prima volta al Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte parteciperà il Monza, squadra professionistica italiana attualmente militante in. Fondata nel 2015 come Società Sportiva ...

Lega Pro, Vulpis: "C'è chi pensa già ai ruoli, io penso alla sostenibilità" Tutto C

Messaggero Veneto: Nessuna novità su Pereyra | Udinese Blog Udinese Blog

Gazzetta dello sport: Deulofeu ancora ko, ma resta sul mercato | Udinese Blog Udinese Blog

Nuova Lega Pro, Paolo Bedin direttore generale Il Giornale Di Vicenza

Vulpis sulla corsa alla presidenza della Lega Pro: "C'è chi parla di ruoli ma non ci sono soldi" TUTTO mercato WEB

ROMA. Stamane la Lega Pro ha aggiornato il programma delle gare della 5ª Giornata di Ritorno di Serie C che, oltre che sulla ...Inter, Skriniar verso l'addio Il consiglio a sorpresa di Caressa per Marotta Dalla Lega Pro al gol al Milan: l'exploit di Federico Baschirotto Cassano, attacco frontale a Caressa: "In Italia troppi ...