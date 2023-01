Sotto gli occhi di Frederic Vasseur, al box insieme a Carlos Sainz, si è conclusa la tre giorni di test condotti dalla Ferrari a Fiorano . Ribattezzato "test di risveglio", è toccato a Charlescalarsi nell'abitacolo della SF21 e completare il programma di giornata, con all'attivo 123 giri. Un lavoro mirato a ritrovare le sensazioni di una Formula 1 e introdurre il fisico alle prime ...FIORANO (Modena) - Ecco il rombo della rossa, ecco Charlessulla pista di casa.a ruggire il motore Ferrari sul circuito di Fiorano e nonostante il freddo pungente si accende la passione di tanti tifosi arrivati un po' da tutta la regione ma non ...

Leclerc torna al volante della Ferrari e fa 366 km a Fiorano Autosprint.it

Ultimo giorno di test a Fiorano per la Ferrari, Leclerc saluta i tifosi ... modenaindiretta.it

F1, Ferrari torna in pista: Leclerc e Sainz a Fiorano, test a gennaio verso il Mondiale OA Sport

Leclerc e Gasly, sfida a basket con le ex stelle NBA - VIDEO FormulaPassion.it

Charles Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati: ecco i motivi della rottura Blog Tivvù

Dopo Shwartzmann e Sainz è toccato a Leclerc girare con la monoposto 2021, in un utile allenamento per prepararsi in vista dei test, soprattutto dal punto di vista fisico ...La Ferrari ha riacceso i motori. Sulla pista di casa, a Fiorano, Carlos Sainz si è tolto un poco di ruggine dopo un lungo lavoro svolto in palestra, guidando la SF21 di due anni ...