Lecce | sentenza cancella 8 milioni di euro di tributi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Giudici annullano un’intimazione fiscale da oltre 8diperché inviata alla contribuente sbagliata. L’Avv. Donadei evidenzia “Lo scorso anno in qualità di Presidente di Camera Civile Salentina avevo già denunciato la mancanza di dialogo tra Fisco e Cittadini”. Il Presidente di PIN, Dott. Sorrento “Pronti a denunciare i fatti alla Corte dei Conti”., 26 Gennaio 2023 – È di questi giorni una notizia clamorosa. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Puglia, conn.2794 depositata lo scorso 27 ottobre (Presidente: Giardino, Relatore: Toriello) ha annullato un’intimazione di pagamento di Agenzia Riscossione da oltre 8ditra imposte e sanzioni, con condanna anche del concessionario a pagare più di 8.000...

