Lecce | flirta per anni con “fidanzato” online | scopre che è una donna e la fa condannare

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Si era innamorata di Valentino, professione commissario di polizia, dopo averlo conosciuto su Facebook. Per due, dal 2014 al 2016, intreccia una relazione a distanza: lui a Torino, lei nel basso Salento. Del “” vede una sola fotografia che gli restituisce l’immagine di un 30enne di bell’aspetto. Lo sente tutti i giorni al telefono. Gli crede quando, dall’altro capo della cornetta, l’amato giustifica un timbro di voce lievemente femminile con una operazione subita tempo prima per rimuovere un tumore alla gola. Nessun dubbio fino a quando, sempre su Facebook, vede uno scatto del “suo” Valentino con un tag che rimanda a un certo Emanuele. Un uomo sposato con un altro lavoro. Lacerca allora aiuto da una cartomante eche quel poliziotto che tanto le aveva fatto battere il cuore in realtà era una ...