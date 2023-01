Le tre mosse italiane per fare scacco sul gas

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Rapido potenziamento della dorsale adriatica, allacciamento della nave a Piombino e decisioni geopolitiche sul gasdotto EastMed. Questa la mappa su cui sono tracciate per l’Italia le “nuove coordinate” del dossier energetico e che, se animate da uno sforzo coordinato e da una celere attuazione delle intenzioni, potrebbe rappresentare una straordinaria occasione per il nostro Paese. Non solo per corroborare le già avanzate progettazioni con Algeria, Azerbaijan e Libia, ma anche per segnare un punto decisivo alla voce strategia e visione. Rete Adriatica Il siparietto Descalzi-Venier su gasdotto adriatico (Venier: “Serviranno 4 anni per il potenziamento della Dorsale Adriatica”. Replica Descalzi: “In Libia, con maestranze egiziane, ci abbiamo messo 9 mesi aun gasdotto più lungo. Perché non si riesce a farlo anche in Italia?”) offre il gancio per tornare sia sui ...