Le proposte dei giovani candidati del Terzo Polo in Lombardia

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) «La campagna elettorale è un prima di tutto un’occasione di dialogo con il cittadino, per un candidato è quindi il primo momento in cui può dare un valore aggiunto alla regione ». Margherita Carusi ha 27 anni, è ingegnere e Consigliere e Presidente della Commissione Cultura e Commercio del Municipio 1 di Milano. È tra i moltidalalle elezioni regionali dellain programma il 12 e 13 febbraio. Per lei, come per tanti altri ragazzi e ragazze under-30, la candidatura è un momento di formazione, un’opportunità per fare esperienza politica misurandosi direttamente con gli elettori e con le dinamiche di una campagna elettorale: «Se le scorse amministrative sono state un’ottima scuola, le regionali sono come l’università», dice Carusi. «Cerco di apprendere qualcosa dagli ...