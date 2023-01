Le parole chiave della narrazione russofila sulla guerra in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dalle 16 alle 20 presso la Casa dell’Aviatore (Viale dell’Università, 20 – Roma) si tiene oggi la conferenza «Dezinformacija e misure attive: Le narrazioni strategiche filo-Cremlino in Italiain», primo di tre incontri organizzati dall’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici. Pubblichiamo una anticipazione dell’intervento di Maurizio Stefanini su «Genocidio, de-nazificazione, golpe. Alcunepropaganda russa». GenocidioNel Donbass soldati ucraini commettono atti di cannibalismo, denunciò alla Camera il 24 giugno 2014 la portavoce dei Cinque Stelle Marta Grande. Prova, «la foto di un soldato ucraino mentre tiene tra le mani sogghignando in modo ineffabile il braccio semi carbonizzato di una donna». In capo a poche ore, saltò ...