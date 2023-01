Le Ong sfidano il governo | vogliono fare di testa loro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Introdotto il nuovo decreto, le Ong già cominciano a sfidare ilitaliano. E questa volta è il caso della Geo Barents, la nave della Msf che – anziché di recarsi verso il porto assegnato di La Spezia dopo il primo salvataggio – ha deciso di procedere al compimento di tre operazioni di soccorso. Un’attività che, secondo Medici Senza Frontiere, risulterebbe essere “in conformità con il diritto internazionale marittimo”, ma che ilMeloni si è riservato di valutare dopo l’arrivo della nave nel porto assegnato. Innanzitutto la cronaca. In principio la Geo Barents aveva recuperato 69 persone su un gommone. Ricevuta l’indicazione di dirigersi verso Nord per raggiungere La Spezia, ha però proceduto al salvataggio di altre due imbarcazioni per arrivare ad un complessivo di 237 migranti dopo tre operazioni. Una condotta dissuasiva di quanto ...

