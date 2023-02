Le migliori RAM DDR5 | Caratteristiche e Prezzi Guida di Acquisto 2023

Leggi su hwconfiguration

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lememorie RAMIl lancio dei chip Intel Alder Lake di 12a generazione ha segnato l’arrivo sul mercato della memoria RAM. In alcuni casi, la nuova generazione di questi kit di memoria sono più costosi è più costosa rispetto alla precedente generazione (DDR4), ma i nuovi processori AMD Ryzen 7000 e Intel Raptor Lake di 13a gen ne traggono sicuramente vantaggio. Se non hai ancora intenzione di aggiornare buona parte della tua configurazione PC, alcune CPU possono ancora fare buon uso delle RAM DDR4, così come alcune schede madri. Ma in questadivediamo quali sono ikit di memoriaper coloro che vogliono ottenere il massimo dal proprio computer. Leggi anche: LeRAM gaming per PC del 2022 ...