Le mail di Libero e Virgilio tornano online

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Buone notizie per gli utenti con un account: dopo quattro giorni di blackout è stato avviato il ripristino del servizio di posta elettronica. Come annunciato in una nota da Italia, che gestisce i due provider...

Lo annuncia in una nota Italiaonline indicando che 'è stato infatti avviato il processo di rimessa online dellae della Virgilio, che coinvolge solo una prima parte della customer ...Dopo lunghi giorni di down , i servizie Virgiliostanno finalmente tornando operativi. Non tutti riusciranno fin da subito ad accedere nuovamente alle loro caselle di posta elettronica, ma il ripristino è in corso e andrà ...

«Ècon sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità». Lo annuncia in una nota Italiaonline indicando ...Al quarto giorno, forse, è la volta buona. Virgilio e Libero stanno riattivando le mail dopo che da domenica sera circa 9 milioni di utenti sono rimasti senza la propria casella. Infatti, ...