Le Iene | il conduttore non si presenta | la trasmissione va in onda Cosa c’è dietro

Lo scorso martedí 24 gennaio, in prima serata, c'è stato l'appuntamento settimanale con Le, lo show condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, in onda su Italia 1. Ma nella puntata del ...Secondo i ben informati, ilha dato forfait per via di un feroce battibecco con l autore principale del programma. Voci di corridoio insinuano che Teo Mammucari e Davide Parenti sono stati protagonisti di una lite ...

Le Iene, Teo Mammucari assente: Belen conduce da sola. Strategia di Mediaset o rottura tra il conduttore e la ilgazzettino.it

Le Iene: Belen conduce da sola. Che fine ha fatto Mammucari Libero Magazine

Il mistero sulla clamorosa assenza di Mammucari a ‘Le Iene’ si infittisce Yahoo

Le Iene, Teo Mammucari non c’è e Belen conduce da sola. Il retroscena di Dagospia: “Lite… Il Fatto Quotidiano

Le Iene, Teo Mammucari assente: il motivo «Lite clamorosa tra il conduttore e l'ideatore dello show Davide Pa ilmessaggero.it

La conduttrice di C’è posta per te non vuol sentire parlare di sfida con il Festival di Sanremo 2023 Durante la settimana di Sanremo Amadeus non avrà ...Questo sito utilizza cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. Utilizziamo cookie tecnici e statistici e, previo tuo consenso, cookie per interagire con i social e cookie di marketing ...