Lazio | pronta l’offerta alla Juventus per Pellegrini

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lasarebbea presentare un’offerta ufficialeper il cartellino di LucaSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Tempo, lasarebbea presentare un’offerta ufficiale per il cartellino di Luca. Il terzino di proprietà dellaè attualmente in prestito all’Entracht Francoforte. La proposta del club biancoceleste sarebbe di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per sbloccare eventualmente la trattativa tra le parti. L'articolo proviene da Calcio News 24.