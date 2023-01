Lavoro | PageGroup | stipendi più alti | riconoscimenti e benessere ' desiderata' 2023

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. (Labitalia) -o più alto? Maggior equilibrio trae vita privata? Meno stress e piùin ufficio?- società di recruiting che opera in Italia con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel - ha chiesto, a oltre 1.000 professionisti in Italia, cosa sarà veramente importante, a livello lavorativo, nel. Per la maggior parte dei lavoratori, crescita dio, riconoscimento epotranno fare davvero la differenza. “I risultati della nostra indagine - precisa Tomaso Mainini, Senior Managing director Italia & Turchia di- dimostrano che, a livello generale, c'è un sentimento di fiducia nel futuro professionale: il 67%, infatti, è pronto ad approcciare il nuovo anno con ...

