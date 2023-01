“L’avete umiliata” Amici 22 | il pubblico in difesa dell’allieva non perdona i maestri

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023)22, ilcontro l’eliminazione di Vanessa. Vanessa era entrata nel talent show di Canale 5 per volere di Emanuel Lo. Infatti, il ballerino l’aveva aggiunta nel suo gruppo di allievi. Ciò, però, è avvenuto lo scorso 8 gennaio 2023, quando già si pensa al Serale. Ora però secondo le anticipazioni dovrebbe essere già fuori. Stando alle anticipazioni i ragazzi eliminati sono Samuel e Vanessa. Il primo dovrebbe essere stato sostituito per volontà di Raimondo Todaro, che al suo posto ha fatto entrare Alessio. In tutti i casi non deve disperare più di tanto perché per volontà della maestra Alessandra Celentano potrà andare a lavorare presso la Accademia Nazionale di Monaco di Baviera. Vanessa, invece, è stata eliminata per volere di Emanuel Lo. Per quanto riguarda la danza ci sarà una lite tra Todaro e la Celentano per un compito assegnato ...