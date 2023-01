Latino al Classico e matematica allo Scientifico | le materie della seconda prova

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI -al Liceoal Liceo, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". Sono alcune delle discipline scelte per lascrittaMaturità 2023 in base al decreto firmato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Dopo tre anni scolastici in cui l'Esame di Stato ha visto rilevanti modifiche dovute all'emergenza epidemiologica, l'Esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione quest'anno torna a svolgersi "normalmente" seguendo le linee del 2017: una primascritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, ...

