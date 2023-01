(Di giovedì 26 gennaio 2023)didia due– Il garante dell’infanzia del Lazio sarà parte civile nel procedimento – Il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della regione Lazio – informa un comunicato della Regione – si è costituita parte civile, rappresentata da un avvocato del foro di, nel procedimento penale dinanzi al Tribunale diin cui due minorenni risultano vittime delle condotte addebitate a una docente, che secondo il capo di imputazione avrebbe commesso il reato didi sostanza stupefacente alle stesse. I fatti risalgono all’estate del 2020, precisamente tra il mese di giugno e quello di luglio. L’udienza è stata fissata per il primo marzo prossimo venturo, per la decisione del rito abbreviato richiesto dalla ...

Il Liceo Classico dell'IIS "Perito - Levi", diretto dalla. Laura Maria Cestaro , ha accolto oggi il. Paolo Dainotti, docente di Lingua e Letteraturapresso l'Università"Orientale" di Napoli, e tra l'altro docente dell'istituto ebolitano. Il. Dainotti ha trattato con gli alunni del ...Secondo il racconto fatto da una studentessa agli investigatori della Squadra mobile dila professoressa avrebbe tirato fuori una canna e avrebbe iniziato a fumare, per poi passarla ad alcuni ...

Latina - Prof accusata di cessione di hashish a due minori RomaDailyNews

Fumò spinelli con l'alunna, abbreviato per la prof: garante infanzia parte civile ilmessaggero.it

Processo alla prof di Latina che offrì spinelli alle alunne, ammessa ... Lunanotizie

Latina, Giochi Scolastici Opes: concluse le finali provinciali LatinaCorriere

Prof colpita con lo zaino "per scherzo" dallo studente: il video finisce sui social Skuola.net

Matematica sotto l'albero, ideata e organizzata dal dott. Amedeo Sgueglia, ricercatore in Matematica presso l'University College London e docente presso ...Per il basket maschile presso la palestra della Milani in via Cilea, si sono sfidate in un triangolare, la Scuola Don Milani Latina del prof. Giampiero Trivellato, la Scuola Garibaldi Fondi insieme al ...