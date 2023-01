L’assenza di Okoli penalizza l’Atalanta in difesa | questione generazionale e statistica

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 gennaio 2023)mentecontende a subire meno goal rispetto alla retroguardia attuale nerazzurra Qual è il bilancio delinnelle ultime 7 giornate di campionato? 15 reti subite: troppe per una squadra che ha grandi ambizioni. Certo, l’attacco è ritornato a compensare queste lacune come gli anni scorsi, ma dall’altra parte passare dalla miglior retroguardia a tale risultato non è il massimo. Individualmente però c’è una considerazione da fare: la Dea sta soffrendo il mancato utilizzo di Caleb. Dietro i vari Djimsiti e Palomino non danno più quelle garanzie di un tempo, e di conseguenza serve continuare il cambiodifensivo di inizio stagione. Per quanto il numero 5 nerazzurro incappi in qualche errore in fase ...