“Lascia subito quella roba” GF Vip 7 | la regia costretta a intervenire contro il concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sempre molto alta la tensione al GF Vip tra Davide Donadei e Oriana Marzoli. E pensare che tra i due avrebbe potuto nascere perfino una storia, ma le cose evidentemente sono andate in modo diverso. Quando di recente l’influencer venezuelana è stata salvata e resa immune da Orietta Berti, l’ex Uomini e Donne non ha digerito la decisione dell’opinionista spiegando – a suo avviso – che non è giusto che la modella sia stata salvata due volte di seguito dallo studio. Oriana Marzoli si è sfogata con Luca Onestini e ha parlato male di Davide Donadei: “Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccase*ere, ma un leccase*ere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. No no… Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole per forza essere… capito? Perché sa che se va in nomination…”. Leggi anche: GF Vip, Davide Donadei rimproverato dagli autori: ha violato il ...