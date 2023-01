L’anticorruzione di Zelensky | oggi per il domani dell’Ucraina

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La corruzione è un problema che si presenta da tempo ormai a tutti i governi di Kyiv e che tutti gli alleati e i partner internazionalisottolineano spesso. A partire dall’Unione europea a cui l’Ucraina ambisce. Ed è inevitabile che la corruzione rappresenti un problema ancor più grave in questo momento cruciale per le sorti della guerra,e della sua popolazione. Davanti a uno scandalo portato alla luce da giornalisti investigativi e dall’Ufficio anticorruzione, il presidente Volodymmyrha dunque scelto la tolleranza zero: un rimpasto per sostituire, tra gli altri, quattro vice ministri, cinque governatori di regioni sulla linea del fronte, come Kherson e Zaporizhzhia, un vice procuratore generale e un consigliere della presidenza accusati di varie forme di corruzione. “In tempo di guerra, ognuno ...