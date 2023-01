L’amicizia vera e l’amore falso | la storia del legame di Sharon Stone con Bob Dylan

Leggi su amica

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Coppia da sogno o simpatici burloni. Ecco cosa c’è di vero (e cosa no) nelspeciale che uniscee Bob. Con la complicità di Martin Scorsese. Foto Ansa/Ap Una di quelle coppie così inaspettate che sembrano uscite da un film. Invece, in questo caso è tutto vero. Comprese le bugie raccontante in un documentario, con la complicità di Martin Scorsese. Il quale, potrebbe davvero raccontare dell’amicizia – reale – e dellad’amore – completamente inventata – trae Bobe il cammeo inaspettato al Saturday Night Live Perché se ne parla ora? Tutto nasce dall’apparizione a sorpresa che la diva di Casinò ha fatto pochi giorni fa al Saturday Night Live. Un cammeo ...