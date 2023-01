Lago ex Snia | Verdi-Sinistra | “Da assemblea capitolina mozione per tutela e ampliamento “monumento naturale”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “L’ha approvato oggi lapresentata dai gruppi Europa Verde eCivica Ecologista che impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché la Regione Lazio concluda l’iter per l’del ‘’ estendendolo a tutta l’ex area industrialeViscosa e per l’acquisizione al demanio pubblico delBullicante. Con questa, tenendo fede agli impegni presi con i cittadini e con il Forum territoriale del parco delle energie, l’ribadisce l’impegno a salvaguardare un prezioso ecosistemache, sorto spontaneamente nei primi anni ‘90 durante lavori effettuati dalla proprietà, poi ...

Ma soprattutto la stessa Regione Lazio, con decreto del suo presidente, il 30 giugno 2020 ha appunto istituto il "Monumento naturale 'ex'", perch " fra l'altro " "l'area presenta grande ...Ubicato in una zona densamente popolata e oltremodo urbanizzata, ilexvanta un ricco patrimonio naturalistico e rappresenta un sito unico nel suo genere per la città di Roma: di grande ...

Ubicato in una zona densamente popolata e oltremodo urbanizzata, il lago ex Snia vanta un ricco patrimonio naturalistico e rappresenta un sito unico nel suo genere per la città di Roma: di grande ...Venuto fuori da uno scavo abusivo trent'anni fa, adesso è uno scrigno di biodiversità quasi unico al mondo in uno dei più inquinati quartieri capitolini. Nel mirino della speculazione edilizia ...