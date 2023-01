Lady Gaga è arrivata sul set di Joker | Folie à Deux | un selfie lo conferma

(Di giovedì 26 gennaio 2023), attesa a lungo dal resto del cast, è finalmente approdata sul set diper girare le sue scene nei panni della scatenata Harley Quinn. L’attesa è finita: anche periniziano le riprese di“Sono sul set per le riprese ora, un abbraccio ai piccoli mostri (così vengono chiamati i suoi fan)!” Così la cantante e attriceha voluto rivelare di essere approdata sul set per iniziare le riprese di, sul proprio account Instagram. L’annuncio è la didascalia di unche la ritrae con un mazzo di fiori per celebrare la sua ...

ha interrotto il suo silenzio social, palesandosi dopo aver ottenuto una nomination agli Oscar per il brano che ha accompagnato Top Gun: Maverick . La cantante è in gara nella categoria di ...Poi ha aggiunto che si tratta di una donna, che è di origini italiane ma che non è. Visto che però Fabrizio Biggio ha provato più volte a fermarlo in tempo, ricordandogli soprattutto le ...

Dal 2020 anno la pop star internazionale ha accanto a lei un fidanzato, Michael Polansky, un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo ma con cui appare molto spesso insieme, mostrandosi ...Una foto su Instagram sembrerebbe svelare che Gaga sarebbe effettivamente sul set di Joker: Folie a Deux Lady Gaga potrebbe essere arrivata sul set per iniziare le riprese di Joker 2, stando all’indiz ...