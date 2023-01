Ladro entra in casa per rubare ma si ubriaca e sviene | il proprietario senza parole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sembra essere una gag di uno dei più divertenti film comici, ma non lo è. Immaginate lo stupore deldiche andando in salotto scopre unsvenuto sul pavimento, circondato da bicchieri e bottiglie di alcolici. Tutto questo è successo a Bahau, in Malesia, e una volta resa nota la notizia ha fatto il giro del web. Undecide di rapinare unae mentre lo fa si concede qualche sorso di alcune bevande alcoliche. Passa la notte e, giunto il mattino, ildell’abitazione – che non si era accorto di niente – si alza e una volta arrivato in cucina trova davanti a lui la sorpresa. C’è unsvenuto sul pavimento. Intorno a lui un sacchetto con all’interno due coltelli, un cacciavite, un tablet e delle bottiglie vuote riverse a ...