L’accento di Nikita | due persone a lei vicine spiegano perché parla così

Leggi su biccy

(Di giovedì 26 gennaio 2023)(anzi, gli accenti) diPelizon del Grande Fratello Vip sono molto discussi online dato che alcune volte sembra una donna britannica, altre una americana, altre ancora una argentina. Non a caso in questi giorni è diventato virale un video di Belen Rodriguez a Muschio Selvaggio di Fedez con l’audio di un confessionale della vippona. Sembra proprio lei. io ve lo giuro pic.twitter.com/TLTlCeISRB — federic (@federic0x1) January 23, 2023 Essendodiuna cosa molto chiacchierata, nel corso di queste ultime settimane la questione “accenti” è stata domandata anche a dueche la conoscono molto bene. Sua sorella Jessica e il suo ex fidanzato Matteo, che potrebbe entrare molto presto al Grande Fratello Vip in qualità di guest star.di ...