La triste parabola dei big del M5S | Di Maio corre in kart | Di Battista a Sanremo | Fico “guarda” un pc…

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) E’ impietoso l’articolo, a tutta pagina, che questa mattina Repubblica dedica all’ex “trio delle meraviglie” del M5S, i big in disgrazia, Luigi Di, uscito a pezzi dalla competizione elettorale, Alessandro Di, costretto a ritagliarsi un po’ di visibilità tra i “pro Putin”, e Roberto, ex presidente della Camera con “camera” ancora a disposizione in Parlamento per fare non si sa ancora bene cosa… A lui, oggi, la paginata di Repubblica dedica la battuta più velenosa: “I travet di Montecitorio a ogni suo passaggio si chiedono: ma dopo che ha acceso il computer, cosa fa?”. Die company: cosa fanno ora che la politica li ha allontanati Il più esposto alle ironie, in questi mesi, è stato Luigi Di, scivolato dai vertici internazionali all’autoesilio sui social, dove non compare ...