La terza puntata di Che Dio ci Aiuti 7 avvicina Sara ed Emiliano | trame episodi del 26 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023)di Che Dio ci7, in onda giovedì 26su Rai1. Dopo aver salutato Suor Angela, il Convento degli Angeli Custodi è nel panico totale, e Azzurra avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per ristabilire l’ordine. Ciò vuol dire che dovrà rivolgersi alla ferrea Suor Teresa. Ci riuscirà? Intanto Valeria Fabrizi ha lanciato un appello alla collega Elena Sofia Ricci, chiedendole di ripensare alla sua decisione di lasciare del tutto la fiction di Rai1: “Elena Sofia, ripensaci e torna, perché Che Dio cinon potrà mai essere lo stesso senza di te. Anche se ci sono Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon a farmi compagnia, insieme ad altre new entry.” Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo stasera, nella secondadi Che Dio ci...