La spiegazione di ItaliaOnline sui disservizi di Libero e Virgilio | «Bug del sistema operativo nello storage di un vendor esterno»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nel momento in cui un servizio fondamentale come la posta elettronica viene meno, gli utenti che si servono del provider di posta che ha riscontrato problemi devono essere informati, passo dopo passo, rispetto a quello che è accaduto. In ballo, infatti, non c’è soltanto la possibilità di ricevere una mail, ma c’è anche la sicurezza del dato personale e delle comunicazioni che, attraverso la stessa mail, sono state diffuse. Per questo motivo, negli ultimi giorni,ha fornito delle spiegazioni, anche dal punto di vista tecnico, rispetto al black-out che si è registrato a partire dalla giornata di domenica sui suoi servizi di posta elettronica. L’analisi resa nota agli utenti e agli organi di stampa individua il problema in un bug che si è verificato sulla tecnologia didei dati fornita da un...