La seconda vita del tridente grillino delle origini | cosa stanno facendo Di Maio | Di Battista e Fico?

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Kart e colazioni di lavoro per uno, comparsate in tv e manifestazioni contro Zelensky per l’altro. I due alter ego del Movimento 5 stelle originario, ormai fuoriusciti dal partito, sicostruendo nuove vite, lontani dalle aule parlamentari. Il terzo frontman della compagina grillina della prima ora, invece, è rimasto fedele a Conte, leader del partito. Stiamo parlando di Luigi Di, Alessandro Die Roberto. Repubblica dedica una pagina alle loro attuali attività. L’ex ministro degli Esteri, ancora in attesa di conoscere l’esito della “candidatura” a ricoprire il ruolo di emissario dell’Unione europea nel Golfo – contratto da oltre 10 mila euro mensili più staff al seguito -, pare si diletti in qualche scorribanda sui kart, sua antica passione. Torna di rado nel paese natale di Pomigliano, mentre ...