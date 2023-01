(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nello Stato scandinavo l’afflusso di immigrati è così alto, e prosegue da così tanto tempo, che ha cambiato la struttura della popolazione. Ne sono prova alcuni istituti dove i giovani studiano nella lingua d’origine, perché quella del Paese ospitante è minoritaria. «Stiamo vivendo un ricambio di popolazione. Puoi pensare a quello che vuoi... Ma è semplicemente un fatto. Questo è in realtà quello che stiamo attraversando, e in qualche modo dobbiamo affrontarlo». Are è Jim Frölander, responsabile dell’integrazione nel comune di Filipstad, appena 7 mila anime nel cuore della Svezia rurale. Qui, nella contea di Värmland, tra il 2012 e il 2018 almeno 640 svedesi nativi hanno lasciato la città, letteralmente rimpiazzati da 963 persone nate invece all’estero, che si sono trasferite esacerbando la crisi finanziaria di una regione dove continuano ad aumentare ...

Non sono in grado di tenere il passo quando iniziano laa 6 anni e finiscono per abbandonarla. Il problema principale è che il sistema scolasticoè stato privatizzato. In aree come la ...Proprio a conferma di ciò, avevamo già ribadito come il colossoDICE avesse investito ... Parliamo di una meccanica mai ben assorbita e digerita dagli appassionati più di vecchiaabituati ...

La scuola svedese parla arabo Panorama

Svezia: viaggio a Rinkeby, quartiere popolare di Stoccolma, simbolo ... Euronews Italiano

Greta Thunberg: chi è l’attivista per l’ambiente più famosa al mondo Focus Junior

La riscoperta essenziale della scuola scandinava Il Sole 24 ORE

Continua la corrispondenza scandinava "amara", un turista svedese ... SiracusaPress

Un ponte collegherà presto Rinkeby, quartiere difficile a nord di Stoccolma, al vicino e più prospero comune di Sundbyberg: un progetto che ha scatenato la rabbia dell'estrema destra svedese, che annu ...(ASI) Roma - "È necessario immaginare un piano delle competenze che coinvolga il mondo delle università e delle Afam affinché la libertà di scelta del percorso di formazione superiore sia, al contempo ...