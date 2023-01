La rotazione del nucleo della Terra potrebbe essersi invertita? Lo studio su Nature

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) I processi che si verificano al centro del nostro pianeta possono influenzare anche la superficie in modi ancora non del tutto compresi e uno dei movimenti più curiosi riguarda ladel, la cui direzioneinvertirsi su scala decennale. A indagare questo misterioso fenomeno uno, pubblicato sulla rivistaGeoscience e condotto dagli scienziati dell’Università di Pechino. Il gruppo di ricerca, guidato da Yi Yang e Xiaodong Song, ha analizzato i meccanismi che guidano ladelper capire se e come questa zona interna possa alterare il proprio movimento e provocare effetti sulla superficie del pianeta. Ilinterno, spiegano gli esperti, rappresenta lo ...