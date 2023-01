La reazione russa alla decisione tedesca sui Leopard

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Mercoledì il governo tedesco ha annunciato ladi inviare all’Ucraina i propri carri armati2 in un cambio di marcia che rompe uno dei grandi tabù sulla consegna di armi a Kiev. Berlino ha annunciato questa mattina che l’addestramento del personale ucraino comincerà entro la fine di gennaio, mentre i carri dovrebbero arrivare entro la fine di marzo, inizio aprile. Come ha spiegato a Formiche.net lo storico militare Gregory Alegi passerà del tempo tra l’arrivo deie il loro effettivo dispiegamento in battaglia. I leader di Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia e Italia hanno tenuto una riunione telefonica dopo l’annuncio riaffermando “il sostegno incrollabile all’Ucraina, che manterremo per tutto il tempo necessario”. Per quanto riguarda la Polonia, Varsavia ha fatto sapere che la fornitura dei propri ...