La randagia ‘Molly’ trova casa grazie al progetto “Adotta una star”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI cani randagi accalappiati ad Acerra, rieducati, vaccinati e curati, diventanodel web e si “propongono” per l’adozione con esibizioni nel corso dell’addestramento curato dall’unità cinofila della polizia municipale, che negli anni scorsi ha trasformato in agente un altro amico a quattro zampeto sul territorio. Molly, piccola meticcia vivace, è la prima cagnolina che hatoaluna’, promosso dal presidente del Consiglio comunale Raffaele Lettieri, che invita i cittadini a non abbandonare nel canile i migliori amici dell’uomo. “Questi cani stanno bene e sono trattati con attenzione – spiega Lettieri – ma hanno bisogno di una, di una famiglia cui dare il ...