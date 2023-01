La prof si faceva toccare in aula le parti intime | Modena | il video-scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È accusata di aver adescato i suoi studenti minori con atteggiamenti ammiccanti in classe. Tra una lezione e l'altra, incurante del rischio corso per via dei cellulari spesso in mano ai ragazzi tra i banchi, avrebbe permesso loro di toccarla nelle, dove e come volevano. Atti a sfondo sessuale ripresi tutti in unche ora è al vaglio degli inquirenti e che alla discussa insegnante quarantenne è già costato una sospensione. Tutto è successo all'istituto Fermo Corni di, una scuolaessionale che fornisce alle aziende operai specializzati, la stessa che pochi giorni fa è finita sotto i riflettori per un docente che ha denunciato una pesante aggressione verbale da parte di alcuni studenti. Ora a finire nell'occhio del ciclone c'è dunque una collega che nella stessa ...