La principessa del Galles ha incontrato otto esperti per parlare della salute mentale nella prima infanzia

Leggi su amica

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un mix di nervosismo e eccitazione. Così si sentiva ieri Kate Middleton,dell’incontro conal Castello di Windsor per. Ne ha discusso anche con i figli (foto: Getty) I bambini. Per loro Kate Middleton ha sempre avuto un’attenzione speciale. Soprattutto per quelli più piccoli, tanto da concentrarsi, nei suoi progetti a corte, proprio sulla. Ed è proprio perdi questo argomento che, ieri, ladelhaal Castello di Windsor un ...