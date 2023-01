Bisogna "trovare nuove strade, anche sperimentali, di sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la, per finanziare l'istruzione, oltre allo sforzo del governo" ha spiegato. Per ...Per lui, questo impegno è come il primo giorno di, e, emozione a parte, sa benissimo che l'... l'imprenditore ricorda a tutti che per colmare la "distanza" con il Nord, "sono necessari i ...

La paurosa scuola di Valditara: “Stipendi dei prof differenziati in base alla regione, grazie ai privati” Globalist.it

Concorso dirigenti scolastici 2017, “Lega presenta emendamento sanatoria per i bocciati”. Sasso replica, “Grillini studiate meglio l’emendamento”. E’ scontro con il Movimento 5 stelle Orizzonte Scuola

Tornado si abbatte su una scuola in Arkansas – Video RaiNews

Sanremo 2023, Olly: "Porto positività e nella Polvere della canzone c'è la mia storia" Sky Tg24

Tribunale, Marchiori non raddoppia: «Si userà la scuola di via ... Cronache Maceratesi

La folle idea di Valditara: "La scuola pubblica ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire gli stipendi dei prof che potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle ...Dai Cinque stelle "ennesimo attacco ai lavoratori della scuola. Non contenti dei danni alla categoria perpetrati durante il Conte II ...