La nuova moda lanciata da Messina Denaro | spuntano foto agghiaccianti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) I napoletani sono avanti. Sono capaci di generosità inaudite e di castronerie indicibili, ma l'ultima novità che ci arriva dalla città partenopea, finisce di diritto tra quest'ultime. Come ha denunciato il deputato Francesco Emilio Borrelli dei Verdi, a Napoli impazza la“in stile Matteo”. Su TikTok e altri social, alcuni negozianti napoletani hanno pubblicato video promozionali dove mostrano orgogliosi, come fosse merce rara, indumenti simili o uguali all'ormai famigerato giaccone di montone che indossava il boss al momento dell'arresto. Con foga degna di miglior causa, pubblicizzano il “vero”, perché ormai quel capo ha preso il nome da quell'altro capo, quello della mafia, così come si dice Montgomery dal nome del generale inglese Montgomery che indossava quel ...

Mai fuori, né fuori luogo - come tutti i grandi classici - è uno di quei pezzi che non può ... Credits: stories.com Il blazer in denim I blazer di jeans saranno i protagonisti dellastagione ...... per, per formazione musicale - fino a pochi anni fa considerava il Festival un evento da ...italiano) è in gara con Stupido che potrebbe diventare un manifesto generazionale quanto a...

La nuova "moda": spopola il "Matteo Messina Denaro style" ilGiornale.it

Messina Denaro, la nuova (agghiacciante) moda lanciata dal boss Liberoquotidiano.it

Vestirsi come Messina Denaro, la nuova moda scoppiata nel Napoletano BlogSicilia.it

Elisabetta Gregoraci al ristorante con un top “finestrato” sulla pancia: nuova… Il Fatto Quotidiano

Elisabetta Gregoraci al ristorante con un top “finestrato” sulla pancia ... Zazoom Blog

Nelle ultime ore un ulteriore tentativo per il marocchino del Chelsea. Per il romanista si continua a trattare. Le ultime sui due possibili rinforzi per Pioli ...ANCONA - Record di vendite. Tod’s torna nel prestigioso club dei marchi di moda da 1 billion. Ieri la società del lusso con quartier generale a Casette d’Ete, e guidata ...