La notte che non passerà | la recensione della miniserie su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La serie: Lache non, del 2022. Creata da: Gustavo Lipsztein. Regia: Julia Rezende e Carol Minem. Cast: Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Debora Lamm. Genere: drammatico, cronaca. Durata: 40 minuti ca./5 episodi. Dove l’abbiamo visto: su. Trama: Gennaio 2013, Brasile. Il Kiss, discotecacittadina di Santa Maria in Brasile, viene distrutto a causa di un incendio dentro il locale, provocando 242 morti. I genitori delle vittime lottano affinché giustizia sia fatta. A 10 anni dal devastante incendiodiscoteca Kiss, avvenuto a Santa Maria in Brasile a cavallo fra il 26 e il 27 gennaio 2013, Julia Rezende e Carol Minem si posizionano in cabina di regia per dirigere Lache non ...