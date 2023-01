La gelosia di Icardi | scrive alla moglie di un suo ex compagno | “Povera cornuta | tuo marito invita Wanda a Dubai”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un’altra lite è avvenuta tra la coppia, ormai scoppiata,Nara e Mauro. Il motivo? Una presunta frequentazione di lei con Keita Baldé, suo exdi squadra dell’Inter. A venir tirata in ballo, poi, è anche ladi Baldé che è stata avvisata del presunto tradimento proprio da. Insomma, un copione che le migliori telenovelas argentine si possono solo sognare. Ma andiamo con ordine. La figura del calciatore Keita, collegata al matrimonioNara e, è spuntata infatti qualche giorno fa, durante una trasmissione televisiva argentina in cui il giornalista Jordi Martin ha rivelato dei retroscena. “Ieri seraha litigato con Mauro. Secondo quanto mi dicono, lei è scappata con un calciatore, l’ex ...

Non solo. Icardi vive praticamente sui social, lasciandosi trascinare in polemiche con chi continua a diffondere notizie sul suo matrimonio naufragato. E viene raccontato come un uomo ossessionato ...La risposta di Baldé e della moglie: «Loro vivono di queste notizie, noi non vogliamo sapere niente di tutto questo, non vogliamo neanche bere un caffè con loro». L’argentino smentisce liti con Wanda ...