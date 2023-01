La Galleria Vittoria chiude per due giorni | i percorsi alternativi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalle ore 6 del 31 gennaio alle ore 6 del 2 febbraio 2023, saranno chiuse le corsie dellain entrambi i sensi di marcia per consentire opere di rimozione dei ponteggi dalle facciate esterne. Considerata l’importante funzione di collegamento tra il Centro e la zona di Chiaia-Posillipo Fuorigotta che riveste la, si è reso necessario predisporre un dispositivo temporaneo di viabilità alternativa. In via Chiatamone, per consentire il collegamento in direzione ovest verso Chiaia-Posillipo Fuorigrotta, l’istituzione di senso unico di circolazione verso Piazzaa partire dalla confluenza con via Santa Lucia fino all’intersezione con via Giorgio Arcoleo/della/via Domenico Morelli. Si ...