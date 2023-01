La cover di Ultimo a Sanremo 2023 | in duetto con Eros Ramazzotti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ladinon è ancora stata annunciata ma sembra proprio che l’artista abbia scelto un pezzo di, con il quale si esibirà nella quarta serata del Festival, quella di venerdì 10 febbraio. Ognuno dei 28 cantanti in gara a, infatti, presenterà un brano incon un ospite. Quest’anno è obbligatorio presentarsi innella serata, che contribuisce a tutti gli effetti a determinare la classifica generale di gradimento che verrà rivelata nella finale di sabato 11 febbraio. Una sorta di podio a 5 concorrenti, non più a 3, è ciò che emergerà dalla classifica generale del sabato. Poi verranno annullate le votazioni precedenti e si ...

...'spoiler' rivelato dal Giornale sarebbero 7 i cantanti pronti ad affrontare la serata delle... Grande entusiasmo anche per il duetto Giorgia/Elisa, così come percon Eros Ramazzotti . La ...Il sito DavideMaggio.it anticipa intanto in anteprima che nella serata delledi venerdì 10 ... pure lei in gara l'anno scorso, più la violinista Laura Marzadori , mentresi esibirà con ...

Sanremo 2023, serata cover: Ultimo con Ramazzotti e Giorgia con Elisa Isa e Chia

Sanremo 2023, tutti i duetti della serata delle cover QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023, tra i duetti spunta il nome di Eros Ramazzotti: ecco con chi canterà. Tutti i nomi ilmattino.it

Ultimo annuncia l'uscita del nuovo album Alba (cover, tracklist e ... Gingergeneration.it

Ultimo a FqMagazine: “Torno a Sanremo col fuoco dentro, la voglia di mettermi in gioco e scrivere la mia… Il Fatto Quotidiano

Galaxy S23 è sempre più vicino, i l 1° febbraio potremo finalmente conoscere l'intera nuova gamma nel corso dell'evento Unpacked. Dei tre smartphone in arrivo conosciamo ormai davvero tutto, man mano ...Insieme a Kurt Uenala, stretto collaboratore dei Depeche, ha rivisto 'Chains', brano tratto dall'EP d'esordio del duo danese del 2002 ...